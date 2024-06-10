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WR Jace Brown in process of setting up UCLA official visit after offer

Jace Brown, seen here after the Downey (Calif.) Warren college showcase in mid-May, picked up an offer from UCLA on Monday.
Jace Brown, seen here after the Downey (Calif.) Warren college showcase in mid-May, picked up an offer from UCLA on Monday. (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA offensive coordinator/associate head coach Eric Bieniemy was out at the Downey (Calif.) Warren showcase nearly a full month ago.

While he was in attendance to continue his pursuit of Warren quarterback Madden Iamaleava, who eventually committed to the program, Bieniemy also got a close look at receiver Jace Brown and came away intrigued.

Now, after a conversation Monday with Bieniemy, an offer has materialized and Brown is “getting (an official visit) set up right now,” he told Bruin Blitz.

A date for the visit is still to be determined.

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