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GALLERY: Top photos from UCLA's 28-16 win over Colorado

Bruin Blitz
Staff

UCLA was able to turn in another impressive defensive performance as the crowd showed up at the Rose Bowl on Saturday. Check out photos from the sideline of UCLA's 28-16 victory over visiting Deion Sanders and Colorado from Rivals photographer Nick Lucero.

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