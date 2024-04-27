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PHOTOS: UCLA Spring Showcase at the Rose Bowl 4/27

UCLA quarterback Ethan Garbers looks to hand off the ball Saturday during the spring showcase at the Rose Bowl in Pasadena.
UCLA quarterback Ethan Garbers looks to hand off the ball Saturday during the spring showcase at the Rose Bowl in Pasadena. (Matt Moreno | BruinBlitz.com)
Matt Moreno • BruinBlitz
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

PASADENA — Check out photos from UCLA’s spring football showcase Saturday at the Rose Bowl.


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