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PHOTOS: UCLA Spring Showcase at the Rose Bowl 4/27
Matt Moreno
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BruinBlitz
Recruiting Analyst
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.
PASADENA — Check out photos from UCLA’s spring football showcase Saturday at the Rose Bowl.
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