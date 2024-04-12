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Three-star 2025 DE Scott Taylor announces commitment to UCLA

Los Angeles-Loyola linebacker/defensive end Scott Taylor became the fourth addition to UCLA’s 2025 recruiting class.
Los Angeles-Loyola linebacker/defensive end Scott Taylor became the fourth addition to UCLA’s 2025 recruiting class. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

There’s been a sense of inevitability ever since 2025 defensive end/linebacker Scott Taylor visited UCLA in early March with a host of his GroundZero 7-on-7 teammates.

That feeling only grew when the Los Angeles-Loyola product told Bruin Blitz at the Under Armour camp on March 24 that he had return visits locked in for an April 6 practice, the April 27 spring showcase at the Rose Bowl and an official visit from May 3-5.

After the visit to last Saturday’s practice, Taylor’s interest was solidified further, and Friday afternoon he announced the decision to commit to the Bruins and become the fourth member of the class.

“The visit was fantastic,” said Taylor, whose announcement came two days after three-star cornerback Chase Coleman’s decision.

Taylor, who also joins four-star linebacker Weston Port and three-star cornerback Kuron Jabari Jr. in the class, noted “three main things that made this decision a no-brainer.”

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