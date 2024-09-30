PHNjcmlwdCBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29t L2d0YWcvanM/aWQ9Ry1RUUZQM1dXU0ZQJyB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3Jp cHQnPjwvc2NyaXB0Pgo8c2NyaXB0PgogIHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgPSB3 aW5kb3cuZGF0YUxheWVyIHx8IFtdOwogIGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRh TGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30KICBndGFnKCdqcycsIG5ldyBEYXRl KCkpOwogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdHLVFRRlAzV1dTRlAnLCB7CiAgICBw YWdlX2xvY2F0aW9uOiB3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZiwKICAgIHBhZ2Vf cGF0aDogd2luZG93LmxvY2F0aW9uLnBhdGhuYW1lLAogICAgcGFnZV90aXRs ZTogd2luZG93LmRvY3VtZW50LnRpdGxlLAogICAgcGFnZV9ydW5uaW5nX3Rl Y2g6ICJhbmd1bGFyIiwKICAgIGRlYnVnX21vZGU6ICdmYWxzZScKICB9KTsK PC9zY3JpcHQ+Cgo=
PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1RUUZQM1dXU0ZQJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
premium-icon
ago football Edit

UCLA adds 2026 commitments from Pula brothers during gameday visit

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA added its second and third commitments of the 2026 class Saturday night when brothers Jaron and Kennan Pula visited the Rose Bowl for the contest against eighth-ranked Oregon.

The decision comes five months after the Bruins offered the Pulas during an unofficial visit at the team’s Friday Night Lights practice in the spring.

“UCLA is always a great place to be, ever since my first visit there,” Kennan Pula told Bruin Blitz before they revealed their announcement Monday on social media.

“The games are amazing, like always just different.”

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DT01NSVRURUQg8J+UtfCfn6HimqrvuI88YnI+V0VTVFdPT0QgSVMg SE9NRSDwn5ONPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZVNoYXVu Rm9zdGVyMjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERlU2hhdW5Gb3N0ZXIy NjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DT0FDSFNUQUNF Xz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ09BQ0hTVEFDRV88L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFRnJhej9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hFRnJhejwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29ybmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBh ZGFtZ29ybmV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VDTEFGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVUNMQUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1RfQmlyZEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBUX0JpcmRGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv LzVZOEFJWHVXaXUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81WThBSVh1V2l1PC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEtlbm5hbiBwdWxhIChAS2VubmFucHVsYTYpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2VubmFucHVsYTYvc3RhdHVzLzE4NDA4 NTk2MDM2NDQ2NjE5NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy IDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5C7SE9NRfCfkLsgPGJyPkV4aXRlZCB0byBiZSBhcGFydCBvZiB0 aGlzIGZhbWlseSEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Fk YW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmxhaXJBbmd1bG8/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJsYWlyQW5ndWxvPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyYW5kb25IdWZmbWFuP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBCcmFuZG9uSHVmZm1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS8yNDdTcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QDI0N1Nwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9P bjNzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9uM3Nwb3J0czwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Sb3NzQXBvV1JfRVo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJv c3NBcG9XUl9FWjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C MTJQRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEIxMlBGb290YmFs bDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EVWlhZ2FsZWxl aT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARFVpYWdhbGVsZWk8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUNMQUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVQ0xBRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVUFOZXh0Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFVBTmV4dEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0RlU2hhdW5Gb3N0ZXIyNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ARGVTaGF1bkZvc3RlcjI2PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1RfQmlyZEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU X0JpcmRGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2htZWdP bVZ1YUMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9obWVnT21WdWFDPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEphcm9uLnB1bGEgKEBwdWxhamFyb24yMDI2KSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3B1bGFqYXJvbjIwMjYvc3RhdHVzLzE4NDA4NTg4 ODc0Mzc4ODk5OTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDMw LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The Provo (Utah) Timpview wide receivers join a class that includes fellow receiver Jonah Smith, who was also in attendance along with more than 35 other recruits.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyJz4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8t YWQtd3JhcHBlcic+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPScvL2MuanNyZG4uY29t L3MvY3MuanM/cD0yMjU0NicgdHlwZT0ndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Jz48L3Nj cmlwdD4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8tY29udGFpbmVyJyBpZD0nZHNfZGVm YXVsdF9hbmNob3InPjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjbGEucml2YWxzLmNvbS9u ZXdzL3VjbGEtYWRkcy0yMDI2LWNvbW1pdG1lbnRzLWZyb20tcHVsYS1icm90 aGVycy1kdXJpbmctZ2FtZWRheS12aXNpdC0xIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcq bnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypu dWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24o KSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlw dCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3Jp cHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBl dmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0 aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5j b20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVm b3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8 aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9j MT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ1Y2xhLnJpdmFscy5j b20lMkZuZXdzJTJGdWNsYS1hZGRzLTIwMjYtY29tbWl0bWVudHMtZnJvbS1w dWxhLWJyb3RoZXJzLWR1cmluZy1nYW1lZGF5LXZpc2l0LTEmYzU9MjAyMjcz MzE1OSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+Cjwh LS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=