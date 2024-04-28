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UCLA offensive line continues to shuffle lineup with reinforcements coming
Tracy McDannald
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BruinBlitz
Staff Writer
PASADENA — One of the bigger developments for the past week in spring football camp played out Saturday in the UCLA spring showcase at the Rose Bowl.Returning starting left guard Spencer Holstege w...
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