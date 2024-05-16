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UCLA offers OL Esaiah Wong, nephew of Bruins assistant

UCLA defensive coordinator Ikaika Malloe
UCLA defensive coordinator Ikaika Malloe (Matt Moreno | Bruin Blitz)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Esaiah Wong, a three-star offensive tackle in the 2026 class, has picked up a slew of offers this week.

The Kailua, Hawaii native has collected four offers since Monday, starting with one from UCLA. Others who have done so include Arizona, California and San Diego State.

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