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UCLA’s patient approach leaves impression on 2025 edge rusher Devin Hyde

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

There is plenty of work for UCLA to do in replenishing its pass rush, and edge rushers have been an area of focus in this week’s scholarship offers to 2025 recruits.

Atherton (Calif.) Menlo Atherton product Devin Hyde was among the three players at the position who received an offer from new Bruins defensive line coach Tony Washington Jr.

It was Hyde’s ninth Division I offer, in addition to California, Fresno State, Nevada, Princeton, Sacramento State, San Diego State, Washington and Washington State.

Hyde, who received the offer Tuesday from the Bruins, told Bruin Blitz that his initial contact with the school goes back to early January.

“They voiced a lot of interest in me since that first contact,” Hyde said Thursday, “but made it clear they wanted to get to know me more and the kind of person I am. Not just on the field but off the field, as well, before they officially offered me.”

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