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WATCH: Adem Bona, Brandon Williams preview UCLA's upcoming home stand

Bruins forward Brandon Williams
Bruins forward Brandon Williams (Tracy McDannald | Bruin Blitz)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA is opening up a key stretch to close out the final month of the regular season. It begins Thursday with the first of three consecutive games at Pauley Pavilion. The Bruins will host Colorado and Utah this week before squaring off against crosstown rival USC next week.

Tuesday, forwards Adem Bona and Brandon Williams spoke with reporters to discuss the upcoming games and where things stand with UCLA heading into the final month.

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