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WATCH: Chip Kelly, Ethan Garbers and Darius Muasau after UCLA's LA Bowl win

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Saturday’s LA Bowl victory, the first in UCLA head coach Chip Kelly’s six seasons in Westwood, he was joined by quarterback Ethan Garbers and linebacker Darius Muasau, the respective offensive and defensive MVPs, in the postgame press conference.

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