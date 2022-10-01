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WATCH: Chip Kelly's postgame press conference after big win over Washington

Tracy McDannald
Staff writer

Chip Kelly enjoyed one of the biggest moments of his UCLA tenure on Friday night, watching his Bruins impressively defeat No. 15-ranked Washington, 40-32, in a clash of unbeaten Pac-12 teams.

UCLA moved to 5-0 and looks to be in the midst of a true breakout season in Kelly's fifth year with the program.

Watch his postgame press conference here:

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