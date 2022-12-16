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WATCH: Dorian Thompson-Robinson talks status, Bruins QB recruiting

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA quarterback Dorian Thompson-Robinson is practicing with the Bruins this month, but that doesn't necessarily mean he's playing in the team's bowl game -- that's still undecided, he said.

Watch the full interview as Thompson-Robinson discusses his status and also UCLA's QB recruiting efforts to fill the void he'll leave at the position.

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