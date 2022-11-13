News More News
{{ timeAgo('2022-11-13 13:24:00 -0600') }} football Edit

WATCH: Head coach Chip Kelly breaks down UCLA's loss to Arizona

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA struggled to find consistency Saturday night against Arizona leading to just the second loss of the season for the Bruins. After the game, head coach Chip Kelly took time to meet with reporters to discuss where things went wrong for his team.

Watch the full post-game press conference below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}