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WATCH: Logan Loya talks WR depth, more after spring practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA receiver Logan Loya met with the media Thursday to discuss the depth at the position with the additions of transfers Kyle Ford and J.Michael Sturdivant, the quarterback competition, and more.

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