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WATCH: Mick Cronin, players look ahead to Arizona trip

UCLA point guard Dylan Andrews addresses the media prior to Tuesday’s practice.
UCLA point guard Dylan Andrews addresses the media prior to Tuesday’s practice. (Courtesy of UCLA Athletics)
BruinBlitz.com
Staff

UCLA head coach Mick Cronin doesn’t look at Sunday’s win over Washington as a cure-all for the Bruins’ struggles.

For a true turnaround, Cronin told reporters Tuesday morning before practice, it will take stringing together multiple wins as his team continues a rebuilding season.

Cronin and guards Dylan Andrews and Will McClendon said passing and limiting turnovers are most important as the Bruins look to build off a win that ended a four-game losing streak. UCLA will head to the Arizona schools starting with Wednesday’s trip to Tempe to face Arizona State.

Watch the full media sessions below (courtesy of UCLA Athletics):

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