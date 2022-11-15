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WATCH: Mick Cronin, UCLA players talk after Norfolk State win

Bruin Blitz
Staff

UCLA secured its third win of the season with another lopsided victory Monday night at Pauley Pavilion. After the game, standout players Jaylen Clark, Jaime Jaquez, Jr. and Amari Bailey spoke with reporters about the game plus head coach Mick Cronin provided his thoughts on the team heading into an important trip to Las Vegas.

Watch the full post-game press conference below:

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