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WATCH: Ryan Gunderson talks UCLA quarterbacks after Thursday's practice

Kelly Horyczun
Reporter

UCLA has a large group of scholarship quarterbacks on the roster this spring including both returners and new faces. Quarterbacks coach Ryan Gunderson has been tasked with finding one of them to run the offense later this fall, and he updated reporters on the competition at the position after Thursday's spring practice.

Watch the full media session from Day 11 of spring ball for the Bruins below:

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