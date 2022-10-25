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{{ timeAgo('2022-10-25 15:18:50 -0500') }} football Edit

WATCH: UCLA DB Mo Osling III reviews the Oregon game, talks Stanford

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is working to move past last week's loss to now-No. 8 Oregon, but the defense in particular has been focused on learning from that game. Tuesday after practice, safety Mo Osling discussed the loss to the Ducks and examined how the Bruins can be getter when they face Stanford this week back at home.

Watch the full practice media session below:

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