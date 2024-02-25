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WATCH: UCLA head coach Mick Cronin ‘embarrassed’ after loss to rival USC

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA head coach Mick Cronin did not hold back Saturday, blaming both himself and his players’ lack of “humility” throughout the week leading up to Saturday’s 62-56 loss to crosstown rival USC in front of a sold-out Pauley Pavilion crowd.

Watch the full media sessions below:

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