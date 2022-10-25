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WATCH: UCLA LB Bo Calvert talks after Tuesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is ready to turn the page on its loss to Oregon on Saturday, and the Bruins have now started to shift their focus to this week's matchup against Stanford back at the Rose Bowl. Tuesday, linebacker Bo Calvert met with reporters after practice to discuss the challenge ahead of the team this week and provided his overall thoughts on the team coming out of its first loss.

Watch the full post-practice media session with Calvert below:

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