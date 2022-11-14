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WATCH: UCLA OL Jon Gaines II talks rivalry week after Monday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA offensive linemen Jon Gaines II met with reporters Monday after practice as the Bruins prepare to face crosstown rival USC this week. Gaines discusses his thoughts on the rivalry and much more.

Watch the full post-practice media session below:

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