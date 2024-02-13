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WATCH: UCLA RB T.J. Harden, LB Kain Medrano react to DeShaun Foster hire

UCLA running back T.J. Harden (left) and linebacker Kain Medrano answer questions at Tuesday’s press conference introducing new head coach DeShaun Foster.
UCLA running back T.J. Harden (left) and linebacker Kain Medrano answer questions at Tuesday’s press conference introducing new head coach DeShaun Foster. (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After UCLA formally introduced DeShaun Foster as the football program’s new head coach, running back T.J. Harden and linebacker Kain Medrano met with reporters Tuesday to reflect on the past few weeks as players.

Plus, Harden announced he is not entering the transfer portal.

Watch the full media session below:

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