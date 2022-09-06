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WATCH: UCLA receiver Josiah Norwood talks after practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

Josiah Norwood is one of the former UCLA walk-on players now on scholarship this season, and Saturday he scored a late touchdown for the Bruins in the opener against Bowling Green. The 50-yard score was the first touchdown of Norwood's career, and after practice on Monday he spoke with reporters about the play and his journey with UCLA.

Watch the full interview below:

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