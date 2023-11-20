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WATCH: UCLA seniors look ahead to last home game, final Pac-12 contest

UCLA receiver Logan Loya
UCLA receiver Logan Loya
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

As the final home and regular-season finale approaches, UCLA safety Alex Johnson and receivers Logan Loya and Ryan Cragun reflected on their time in Westwood and the season, in general, after Monday’s practice.

Saturday will mark the program’s final game against sister school California as Pac-12 Conference members, as well.

Watch the full media sessions below:

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