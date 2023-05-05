News More News
{{ timeAgo('2023-05-05 14:32:16 -0500') }} football Edit

WATCH: UCLA transfers Femi Oladejo & Moliki Matavao talk after practice

Bruin Blitz
Staff

UCLA outside linebacker Femi Oladejo and tight end Moliki Matavao are both new to the Bruins this spring and wrapped up their final day of work Friday as the team wrapped up spring practice. Oladejo and Matavao met with reporters afterward to discuss their move to Westwood, expectations for the season, their adjustment so far and more.

Watch the full media session from after Friday's practice below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}