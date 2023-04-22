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WATCH: UCLA WRs J.Michael Sturdivant and Kyle Ford talk after practice

Kelly Horyczun
Bruin Blitz

J.Michael Sturdivant (Cal) and Kyle Ford (USC) are two of UCLA's biggest offseason additions on the offensive side of the ball. Both receivers met with reporters after Saturday's practice to discuss their move within the Pac-12 to play for the Bruins, their thoughts on the quarterback battle and much more.

Watch the full post-practice interviews below:

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