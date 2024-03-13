Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

WR Jonah Smith becomes first UCLA commit in 2026 class

UCLA picked up an early commitment from 2026 wide receiver Jonah Smith, who recently visited Westwood last Friday and was the MVP at his position Sunday at the Rivals Camp Series stop at East Los Angeles College.
UCLA picked up an early commitment from 2026 wide receiver Jonah Smith, who recently visited Westwood last Friday and was the MVP at his position Sunday at the Rivals Camp Series stop at East Los Angeles College. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

First-year head coach DeShaun Foster and the UCLA football program’s new “Do More” mindset is already translating on the recruiting trail this week.

After adding to the 2025 class and landing his first commitment since taking over the program last month, Foster is looking even farther into the future and continuing to shed the previous stigma from the Chip Kelly era that the Bruins wait too long to show serious interest in recruits.

Jonah Smith, a wide receiver at Rancho Santa Margarita (Calif.) Santa Margarita Catholic, was enamored enough following a visit last week and became the Bruins’ first commitment in the 2026 class with an announcement late Wednesday afternoon.

Notre Dame also was a contender in pursuit of Smith, who made 27 catches for 363 yards and eight touchdowns this past season as a sophomore at Santa Ana (Calif.) Mater Dei before transferring after the semester.

“The main thing that stood out to me was how much they preached about it being a family,” Smith told Bruin Blitz about initially picking up the offer on his visit last Friday with several of his GroundZero 7-on-7 teammates.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement