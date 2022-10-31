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Zach Attack: Is UCLA's Charbonnet lacking exposure? Chip Kelly thinks so

Tracy McDannald
Staff writer

RELATED: Kaz Allen and Duke Clemens talk after Monday's practice

UCLA running back Zach Charbonnet is affectionately known as The Terminator. For opposing defenses, it’s “hasta la vista” when the 6-foot-1, 220-pounder squares his shoulders and has his next target in sight.

Charbonnet bowled over a host of Stanford defenders and hurdled another en route to 259 total yards, including a career-high-tying 198 yards rushing, and three touchdowns to power the now-No. 10 Bruins to a 38-13 win last Saturday.

“Probably the most physical [running back] we’ll see this year,” Cardinal linebacker Ricky Miezan said after the game. “One of the harder running backs to tackle in all of college football.”

Two days later, Charbonnet’s teammates are still in awe of his performance.

“He’s probably one of the greatest players I’ve played with. The way he runs is so physical,” UCLA slot receiver Kazmeir Allen said after Monday’s practice. “You would think he’s a mean guy, the way he runs, and he’s just real cool. On the field he’s just a different person.”

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