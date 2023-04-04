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WATCH: LB Darius Muasau talks after UCLA’s first spring practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After UCLA wrapped up its first spring practice Tuesday, linebacker Darius Muasau met with the media to discuss the start of his second year with the program, the transition to new defensive coordinator D’Anton Lynn, his first impression of freshman quarterback Dante Moore, and more.

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