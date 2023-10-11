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WATCH: TE Carsen Ryan talks after UCLA practice (10.11.23)

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Wednesday’s practice, UCLA tight end Carsen Ryan met with the media to discuss his performance against Washington State last weekend, including a juggling catch and one in the end zone that was wiped away.

Plus, he looks ahead to Saturday’s contest against No. 15 Oregon State, and more. Watch the full media session below:

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