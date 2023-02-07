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WATCH: UCLA players Adem Bona, Tyger Campbell, Amari Bailey before practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer

UCLA basketball players Amari Bailey, Adem Bona and Tyger Campbell met with the media Tuesday to discuss the seventh-ranked Bruins’ trip to the Oregon schools, Bailey’s shooting touch, Bona’s comfort within the offense and the entry passes to him, the development of freshman reserve Dylan Andrews, and more, before practice.

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