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WATCH: UCLA QB Dorian Thompson-Robinson talks USC matchup after practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA quarterback Dorian Thompson-Robinson is not hiding his emotions and feelings heading into his final rivalry matchup against USC. He spoke with reporters after Monday's practice about his own history in the crosstown matchup, his thoughts on the Trojans and much more.

Watch the full post-practice media session below:

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