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WATCH: UCLA's Mick Cronin and Kenneth Nwuba talk before Tuesday's practice

Bruins big man Kenneth Nwuba spoke with reporters ahead of Tuesday's practice as UCLA prepares for a matchup against Utah.
Bruins big man Kenneth Nwuba spoke with reporters ahead of Tuesday's practice as UCLA prepares for a matchup against Utah.
Bruin Blitz
Staff

Video provided by UCLA Athletics

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