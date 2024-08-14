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WATCH: UCLA safety Bryan Addison, coach Brian Norwood after practice
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
UCLA safety Bryan Addison and position coach Brian Norwood met with reporters after Wednesday morning’s practice, the 11th of fall camp, to discuss the progress of the secondary.
Plus, Norwood, a Hawaii graduate, looked ahead to the Aug. 31 season opener.
Watch the full media sessions below:
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