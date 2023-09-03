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WATCH: UCLA TE Carsen Ryan, CB Jaylin Davies after light Sunday practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA was back on the practice field less than 24 hours after posting a season-opening win over Coastal Carolina.

It’s a change from the typical day of recovery that followed Saturday games last season.

Cornerback Jaylin Davies, who had an interception, and tight end Carsen Ryan, who recorded his first collegiate touchdown, met with the media Sunday to discuss the win, their respective performances, and more.

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