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WATCH: UCLA WR Logan Loya and TE Moliki Matavao talk after Day 11 of camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Veteran receiver Logan Loya and transfer tight end Moliki Matavao are two pass catchers expected to be contributors for UCLA this season. Each of them had an opportunity to speak with reporters after Monday's practice as the Bruins wrapped up Day 11 of training camp.

Watch both post-practice media sessions below:

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